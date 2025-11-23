La Secretaría de Gobernación convocó a una mesa de trabajo este lunes para atender las demandas del sector y evitar el megabloqueo anunciado en todo el país.

La Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró la noche de este domingo su disposición al diálogo ante el anuncio de posibles bloqueos convocados por transportistas y productores para este lunes 24 de noviembre. La dependencia llamó a las organizaciones a privilegiar el entendimiento y evitar afectaciones a terceros.

En un comunicado, Segob subrayó que la interlocución directa es la vía adecuada para atender las inquietudes del sector y construir soluciones conjuntas. Para ello, convocó a una mesa de trabajo que se realizará este lunes a las 11:00 horas en sus instalaciones de la colonia Juárez, en la Ciudad de México.

A la reunión asistirán representantes de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía y personal de la propia Secretaría de Gobernación. Durante el encuentro se escucharán los planteamientos de los grupos convocantes y se revisarán temas relacionados con la actividad productiva y las disposiciones en materia hídrica.

Segob exhortó a los líderes de la movilización a evitar acciones que afecten a la ciudadanía, al comercio y al libre tránsito, y reiteró que el Gobierno de México mantiene disposición plena para atender sus demandas en un marco de legalidad.

La dependencia agradeció a las organizaciones transportistas que han informado públicamente que no participarán en el paro, entre ellas Canacar, Conatram, Fematrac, Hamotac, Amtac, Indeco, Tamexun, Unicarsoc y Amotac. Señaló que estos grupos han optado por la vía institucional y que el diálogo con autoridades federales y estatales ha permitido avances en sus solicitudes.

Segob también rechazó que intereses políticos o agendas ajenas al bienestar del sector productivo intenten influir en las movilizaciones. Afirmó que la atención a las problemáticas del campo debe mantenerse en un plano estrictamente institucional, privilegiando la responsabilidad y la construcción de acuerdos que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos.

Comunicado público compartido en las redes sociales de la Segob este domingo. (Captura de Pantalla)