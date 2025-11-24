La secretaria Rosa Icela Rodríguez aseguró que las manifestaciones en el Estado de México y la Ciudad de México no solo responden a demandas legítimas, sino que buscan presionar al gobierno.

La Secretaría de Gobernación denunció este lunes que existen "motivaciones políticas" detrás de los megabloqueos de transportistas y agricultores que afectan al Estado de México y la Ciudad de México.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez afirmó que ciertos grupos están buscando capitalizar el malestar ciudadano para ejercer presión política contra el gobierno federal.

La titular de la Segob expresó una postura firme en contra de las movilizaciones, argumentando que no hay justificación para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional.

Rodríguez aseguró que las protestas, que afectan a sectores clave como el agrícola y el transportista, responden a intereses distintos a las exigencias reales, tales como la seguridad en carreteras y mejores precios para los agricultores.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez subrayó que la dependencia considera que las movilizaciones están diseñadas para generar la percepción de una "falta de atención a las demandas sociales" y, con ello, alimentar una agenda política contra el gobierno.

La Secretaría de Gobernación hizo un llamado enfático a las organizaciones convocantes, pidiéndoles "privilegiar el entendimiento". Rodríguez destacó que la vía institucional abierta es el único mecanismo legítimo para atender las inquietudes y construir soluciones conjuntas a sus problemáticas.

El gobierno afirmó que el diálogo está completamente abierto, pero advirtió que no tolerará que las protestas se conviertan en instrumentos de división o presión política con posibles intereses partidistas.



