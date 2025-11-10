El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional “sellarán” el estado para impedir el movimiento de grupos criminales

El Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla, anunció una operación sin precedentes para contener la violencia en Michoacán: el “Plan Michoacán por la Justicia y la Paz”, que busca “sellar” el estado e impedir el desplazamiento de grupos criminales dentro y fuera de su territorio.

Durante la presentación del programa en Palacio Nacional, Trevilla explicó que el despliegue contempla el envío de 10 mil 506 elementos adicionales que se sumarán a los 4 mil 386 ya presentes en la entidad.

“Esta operación consiste en sellar el estado de Michoacán para que grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad” , afirmó el titular de la Sedena.

Estrategia regionalizada

El general detalló que el plan se implementará bajo una estrategia regionalizada, en la que cada unidad del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional tendrá funciones específicas de acuerdo con la operación de los grupos criminales que dominan cada zona, explicó Trevilla.

Según el esquema, algunas unidades se enfocarán en:

Combatir la extorsión ,

, Ejecutar órdenes de investigación y aprehensión ,

, Evitar el tráfico de drogas ,

, Destruir laboratorios y plantíos de enervantes ,

, Prevenir enfrentamientos entre bandas , y

, y Aplicar planes antibloqueo.

Aunque el secretario no aclaró si existirá una coordinación directa entre todas las fuerzas desplegadas, destacó que el objetivo es restablecer el control territorial y reducir la capacidad operativa de los cárteles.

Contención fronteriza

Además, se pondrá en marcha una operación de contención fronteriza con 4 mil 140 elementos en coordinación con los estados vecinos de Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero, para evitar el cruce de organizaciones delictivas.

En regiones productoras de limón y aguacate, consideradas focos rojos de extorsión, se desplegarán 860 y 820 efectivos, respectivamente.

El plan responde a la compleja situación de seguridad en Michoacán, donde grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec, el Cártel de Zicuirán y Los Blancos de Troya se disputan el control de territorios y economías ilícitas.

Uruapan exige justicia para Carlos Manzo

En el Senado, el legislador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) solicitó a la Guardia Nacional un informe detallado sobre los motivos por los cuales se retiraron 200 elementos del municipio de Uruapan semanas antes del homicidio del alcalde.

“El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Guardia Nacional a rendir un informe detallado sobre los motivos, criterios y fundamentos técnicos que justificaron el retiro de elementos del municipio de Uruapan” , señala el punto de acuerdo presentado.

Colosio recordó que el propio alcalde Manzo denunció el pasado 8 de octubre que la GN se había retirado sin notificación previa ni coordinación con autoridades locales, advirtiendo que “nos están dejando en estado de vulnerabilidad”.

Colosio advirtió que, pese a la presencia formal de la Guardia Nacional en las trece coordinaciones de Michoacán, la cobertura efectiva no está garantizada, ya que los cuarteles no siempre coinciden con las zonas de mayor violencia: “Mientras los homicidios y las extorsiones siguen en aumento, la decisión de reducir presencia federal rompe con toda lógica de proporcionalidad territorial”, concluyó el senador.

Mientras tanto, en Uruapan, cientos de ciudadanos salieron a las calles el domingo para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo y demandar un alto a la violencia. Durante la marcha, los participantes corearon consignas como “¡Paz y fuerza para México!”, mostrando pancartas con mensajes dirigidos al gobierno federal y a las fuerzas de seguridad.