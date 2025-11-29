Enrique Palomeque fue privado de la libertad por sujetos armados y localizado con vida un día después con signos de violencia física; el operativo de búsqueda involucró fuerzas federales y el despliegue de un helicóptero Black Hawk en la zona costa.

Autoridades del estado de Chiapas confirmaron el secuestro y posterior liberación de uno de los hijos del alcalde de Huixtla, Régulo Palomeque Sánchez, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El hecho generó una intensa movilización policiaca y militar en la región costa de la entidad, evidenciando la situación de seguridad en la zona.

La víctima, identificada como Enrique Palomeque, conocido como “El Junior”, fue privada de la libertad el pasado martes 25 de noviembre. El suceso ocurrió cuando transitaba junto con un acompañante por las calles de la cabecera municipal de Huixtla. Reportes preliminares indican que sujetos armados interceptaron a ambas personas y las trasladaron por la fuerza con rumbo desconocido.





Operativo aéreo

Tras el reporte del plagio, las corporaciones de seguridad activaron un despliegue interinstitucional de gran escala. En las labores participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas incorporó a la búsqueda un helicóptero tipo Black Hawk para reforzar los patrullajes aéreos sobre el municipio y las comunidades rurales de la zona baja.

Durante horas, efectivos militares y policiales ejecutaron recorridos en vehículos y a pie por carreteras, caminos rurales y áreas de difícil acceso con el objetivo de localizar al empresario y a su acompañante. Finalmente, Enrique Palomeque fue liberado con vida el día miércoles. La víctima presentó lesiones visibles en diversas partes del cuerpo, presuntamente derivadas de actos de tortura. El acompañante también fue localizado.

Hasta el momento, las autoridades mantienen hermetismo sobre las condiciones específicas de la liberación y no han confirmado si se realizó el pago de algún rescate, con el fin de no entorpecer las investigaciones en curso. El ayuntamiento de Huixtla no ha emitido un posicionamiento oficial detallado sobre el estado de salud del hijo del edil.





Búsqueda activa

Horas después de la liberación, la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas informó sobre la detención de cinco presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa como resultado del operativo en Huixtla. Sin embargo, no se ha confirmado oficialmente si estos detenidos guardan relación directa con el secuestro de Enrique Palomeque, por lo que la Fiscalía mantiene abierta la línea de investigación.

De forma paralela, en el municipio de Mazatán, ubicado a 42 kilómetros de Huixtla, la Fiscalía General del Estado continúa la búsqueda de Mailing Álvarez Bravo, de 41 años, y su hijo Samei Armando Reyes Álvarez, de 15 años. Ambos desaparecieron desde el 21 de diciembre de 2024 en la comunidad San José El Hueyate. A once meses del suceso, no existen avances sustanciales en su localización. La ficha de búsqueda detalla que Mailing presenta tatuajes en la cintura, brazo y cuello, incluyendo un corazón y la figura de una mujer embarazada, mientras que el menor posee un tatuaje en el brazo derecho.