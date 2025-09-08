El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez obtuvo 100 mil pesos cuando se desempeñaba como responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Tampico y permitió la descarga en ese puerto de un huachi-buque en abril de 2024.

El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, involucrado en la entrega de dinero a funcionarios de Marina que permitían la operación de una red de huachicol fiscal, se suicidó este lunes en sus oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, confirmaron fuentes federales.

Hasta hoy, Pérez Ramírez se desempeñaba como titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y está señalado en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), como uno de los funcionarios que recibió dinero, a través de intermediarios, en la red del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el Contralmirante Fernando.

De acuerdo con una lista que obra en el expediente, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez obtuvo 100 mil pesos cuando se desempeñaba como responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Tampico y permitió la descarga en ese puerto de un huachi-buque en abril de 2024.

"Durante mi estancia en la Aduana Tampico como director estuvieron a cargo los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez; hago del conocimiento que en una sola ocasión le entregué la cantidad de $100,000.00 como gratificación que le enviaba 'NK' cuando arribó el primer buque que fue en el mes de abril 2024" , reveló ante la FGR, el exdirector de la Aduana de Tampico, el Capitán Alejandro Torres Joaquín, según consta en el expediente.'NK' es el indicativo que tenía el Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, uno de los intermediarios que tenían los hermanos Farías para entregar el dinero a los funcionarios aduaneros, entre ellos varios elementos de la Secretaría de Marina, de distintos niveles, y que tiene orden de aprehensión y se encuentra prófugo.

La Unidad de Protección Portuaria es la encargada de brindar seguridad al personal de Aduanas durante las inspecciones, en caso de encontrar explosivos, armas o drogas; son quienes actúan como primer respondientes para puestas a disposición de autoridades ministeriales.

Pérez Ramírez era licenciado en Ingeniería en Ciencias Navales por la Heroica Escuela Naval Militar, graduado en 1995 en Veracruz. Se desempeñó como titular de la Unidad de Protección Portuaria tanto en Tampico como en Altamira.

El periódico REFORMA publicó este lunes que mediante intermediarios, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el Contralmirante Fernando, pagaban a subordinados un millón 750 mil pesos por cada buque de huachicol que dejaran descargar en los recintos fiscales, de acuerdo con las indagatorias de la FGR.

Las revelaciones son parte de la indagatoria que ha llevado a la detención de 14 personas, entre ellos el Vicealmirante Roberto Farías, sobrino político del exsecretario de la Marina con AMLO, Rafael Ojeda.