El movimiento, de magnitud 5.2, se registró a un kilómetro de Pinotepa Nacional en Oaxaca.

La tarde de este lunes 8 de septiembre se registró un sismo de magnitud 5.2 en Oaxaca.

Sismológico Nacional informó que a las 16:33 horas (local) el movimiento se registró a 13 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional en Oaxaca.

Según el SMN, con una profundidad de 10 kilómetros, y fue percibido en diversas comunidades de la región de la Costa y en localidades cercanas al epicentro.

Usuarios en redes sociales señalaron que el sismo se sintió en zonas de la Ciudad de México.