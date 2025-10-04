Su centro se ubica a 460 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 11 km/h.

La tormenta tropical 'Priscilla' se formó este sábado, lo que provocará fuertes lluvias en costas del Océano Pacífico, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Autoridades establecieron una zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en el centro, costa y oeste de Michoacán, así como en la costa de Guerrero.

En Colima y Jalisco, indicó el SMN, se pronostican precipitaciones muy fuertes (50 a 75 mm).

El SMN recomendó a la población en zonas costeras extremar precauciones ante posibles deslaves, incremento en ríos y arroyos, e inundaciones.