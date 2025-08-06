Estas condiciones podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, advirtió el SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó la formación de la tormenta tropical 'Ivo' en el Océano Pacífico.

El sistema se localiza aproximadamente a 310 kilómetros al sureste de Acapulco y a 460 kilómetros al sureste de Zihuatanejo, Guerrero, presentando vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 35 km/h.

Sus bandas nubosas, indicó, generan lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, sobre todo en las regiones costeras y norte de Guerrero y Oaxaca.

Además, se reportan vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros, así como la posible presencia de trombas marinas en las costas de ambos estados.

Estas condiciones podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, advirtió el SMN.