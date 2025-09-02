Un helicóptero con matrícula XA-QST cayó la tarde del martes en el paraje Las Palmas, límite de Tepetlixpa y Juchitepec, Estado de México.

La tarde de este martes, un helicóptero con matrícula XA-QST de la empresa Heliamerica-México se desplomó en terrenos de cultivo ubicados entre Tepetlixpa y Juchitepec, en el Estado de México, dejando como saldo dos personas fallecidas, informó Protección Civil estatal.

El accidente ocurrió en el paraje Las Palmas, en la zona de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Residentes fueron los primeros en percatarse de la caída y alertaron a las autoridades.

Respuesta de las corporaciones de emergencia

Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad del Estado de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Protección Civil. Los equipos confirmaron el hallazgo de los cuerpos de los dos tripulantes, aún sin identificar.

Debido al impacto, la aeronave quedó desintegrada; la hélice se localizó a varios metros de la cabina donde viajaban las víctimas.

Investigación en curso

De acuerdo con datos preliminares, el helicóptero habría despegado de Iguala, Guerrero, con destino a la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar las causas del accidente. Los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia y su identificación oficial.