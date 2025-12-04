La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acoso escolar se presume por un patrón de agresiones físicas o psicoemocionales, sin necesidad de probar la motivación del agresor, lo cual fue considerado un exceso de rigor probatorio en casos previos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consolidó un estándar protector en México para la acreditación del acoso escolar o bullying. El Pleno reiteró que este fenómeno se configura como un patrón de conductas constantes que incluyen agresiones físicas, psicoemocionales, patrimoniales o sexuales dentro de las instituciones educativas.

El máximo tribunal determinó que estos actos pueden presentarse de forma fragmentada o bajo la apariencia de incidentes aislados, sin que ello elimine su carácter de hostigamiento sistemático. El nuevo criterio establece que, para presumir la existencia de un entorno de acoso, basta con contar con fuertes indicios, prescindiendo de la máxima rigurosidad probatoria y, crucialmente, eliminando la exigencia de acreditar la intención específica del agresor.

La Corte fundamentó que el daño psicoemocional a la víctima se genera independientemente de la motivación del agresor. En el caso analizado, la SCJN revocó una sentencia previa que había exigido probar la intención de los agresores de un niño víctima de maltratos y burlas, acción considerada un exceso en la valoración de los hechos.

Marco integral

El Pleno ordenó devolver el asunto para que se resuelva nuevamente conforme al estándar correcto, estableciendo lineamientos claros para todas las autoridades judiciales:

Análisis Integral : Las autoridades deben analizar de manera integral todas las agresiones reportadas, evitando la fragmentación de los hechos como si fueran incidentes aislados

: Las autoridades deben analizar de manera integral todas las agresiones reportadas, evitando la fragmentación de los hechos como si fueran incidentes aislados Eliminación de Intención : Se debe prescindir totalmente del requisito de acreditar la intención o motivación del agresor para considerar que el bullying existe

: Se debe prescindir totalmente del requisito de acreditar la intención o motivación del agresor para considerar que el bullying existe Perspectiva de Infancia : Todo análisis debe partir de una perspectiva de infancia y privilegiar, en todo momento, el interés superior de la niñez

: Todo análisis debe partir de una perspectiva de infancia y privilegiar, en todo momento, el interés superior de la niñez Estándar Mínimo: Basta con verificar la existencia de un patrón de hostigamiento aplicando un estándar probatorio mínimo

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA, Art. 57) obliga a garantizar una educación de calidad basada en derechos humanos y el respeto a la dignidad. La misma ley establece la obligación de las autoridades de propiciar condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas (Art. 59).

Cifras de violencia

A pesar de este marco normativo, las estadísticas oficiales reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), los Registros de lesiones 2010-2024 de la Secretaría de Salud indican que en 2024, un total de 1,058 personas de entre 1 y 17 años fueron atendidas en hospitales del país por violencia física en escuelas.

La distribución de las víctimas en ese año muestra que el 36.5% eran mujeres y el 63.4% hombres. Además, dos de cada tres víctimas eran adolescentes de 12 a 17 años (66.2%), y una de cada cuatro tenía entre 6 y 11 años (28.8%).

La consolidación de este estándar protector por parte de la SCJN introduce un nuevo referente judicial. La decisión impulsa la obligación de las autoridades para hacer valer el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a espacios educativos seguros y libres de violencia, simplificando la carga probatoria sobre las víctimas.