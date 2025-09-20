Habitantes de la comunidad tzotzil Joltsemen, en San Juan Chamula, Chiapas, denunciaron la muerte de al menos 60 perros por envenenamiento desde el jueves.

De acuerdo con versiones de los pobladores, el ataque habría ocurrido luego de que un perro mordiera a un borrego. En esta región, el borrego es considerado un animal sagrado, ya que su lana se utiliza para elaborar vestimenta tradicional y su estiércol es fundamental como fertilizante para los cultivos locales.

Impacto comunitario

El hallazgo de caninos sin vida continúa, lo que ha incrementado la preocupación entre las familias indígenas, quienes pidieron la intervención de las autoridades estatales y municipales para evitar que el conflicto derive en un problema social mayor.

Los pobladores explicaron que, a diferencia de las zonas urbanas, en las comunidades indígenas los perros cumplen funciones de protección y cacería, siendo considerados una herramienta de trabajo esencial para la vida comunitaria.

Exigen atención oficial

Hasta el viernes, habitantes reportaron que seguían apareciendo perros muertos, lo que generó alarma por la magnitud de la situación.