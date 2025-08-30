En la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, instó a los legisladores a mantener la austeridad como principio rector y adelantó el impulso de una nueva reforma electoral para 2026.

Durante la apertura de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a los legisladores del partido en el gobierno apegarse estrictamente a la política de austeridad.

“La austeridad republicana es la base de la justicia social de la Cuarta Transformación. No es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento y se opone al despilfarro y los lujos del pasado”, expresó la funcionaria federal.

El llamado ocurre en un contexto de críticas por el estilo de vida de algunos integrantes del partido, como la propiedad valuada en 12 millones de pesos de Gerardo Fernández Noroña y los viajes recientes de dirigentes y legisladores a destinos internacionales.

Reforma electoral en la agenda

Rodríguez también adelantó que el Ejecutivo federal enviará una propuesta de reforma electoral en 2026, que calificó como una “necesidad histórica” para consolidar un nuevo modelo político en México.

“Podemos avanzar en un segundo piso de la transformación democrática, con elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de recursos públicos, venciendo la resistencia de quienes defienden un sistema que benefició a unos pocos a costa de las mayorías”, puntualizó.