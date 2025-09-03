Tras la reunión de Marco Rubio con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Johnson declaró que la visita del secretario de Estado permitirá profundizar esfuerzos para desmantelar cárteles.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos (EU) en México, destacó la visita a territorio mexicano del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y aseguró que la cooperación entre ambos países "da resultados" .

Tras la reunión de Rubio con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, Johnson declaró que la visita del secretario de Estado permitirá profundizar esfuerzos para desmantelar cárteles.

"La visita de Marco Rubio a México permitirá profundizar esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad fronteriza, desmantelar cárteles y abrir nuevas oportunidades económicas en beneficio de ambas naciones" , escribió en sus redes.

"Nuestra cooperación da resultados. Colaboramos como nunca antes" , añadió el embajador Johnson al resaltar el impulso del mandatario estadounidense, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Jonhson acompañó a Marco Rubio al encuentro con Sheinbaum en Palacio Nacional y a la conferencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) junto al canciller Juan Ramón de la Fuente.

Rubio sostuvo por la tarde un evento privado con trabajadores y familiares de la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, a quienes reconoció su trabajo.