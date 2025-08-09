El gobernador sinaloense habló de los casos recientes del pequeño perrito 'Bobby', el cual murió a causa de unas lesiones provocadas con un machete en Culiacán y el de Mazatlán que fue atacado con una varilla.

El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que en los recientes casos de violencia contra los animales, estos no pueden pasarse por alto, por lo que la Fiscalía General del Estado ya actúa en forma legal, contra los presuntos responsables de haberles provocado la muerte.

Durante una gira de trabajo por la ciudad de Mazatlán, el mandatario estatal, habló de los casos recientes del pequeño perrito 'Bobby', el cual murió a causa de unas lesiones provocadas con un machete y el de Mazatlán que fue atacado con una varilla, casos que fueron ventilados en la reciente Mesa de Seguridad.

Los responsables de ambos casos, citó, ya están consignados y se les da un tratamiento, conforme a la ley vigente en esta materia, por ser seres vivos que han sufrido agresiones atroces, por parte de personas que ya fueron identificadas

Rocha Moya comentó que estos dos casos recientes, en donde mascotas han sido agredidas en forma salvaje, lo que les provocó la muerte, han sido tema de análisis en la mesa de seguridad por las características que se han presentado, en donde los responsables, en forma agresiva, lesionaron hasta causarles la muerte a dos perritos.

El martes pasado, en la comunidad de Mezquitillo Dos, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, un hombre en estado de ebriedad, armado con un machete acudió al hogar de su vecino para reclamarle que su mascota asustó a uno de sus hijos, cuando éste conducía una motocicleta, ya que le ladró y correteo por un largo tramo.

La información que se conoce es que dicha persona, cuya identidad no se ha dado a conocer, agredió con su machete al pequeño animal de nombre 'Bobby', al cual le causó dos graves heridas y que pese a los esfuerzos médicos de un veterinario, el perrito falleció.

El segundo caso, se registró un día después de este suceso, en un edificio de la colonia 20 de Noviembre, en Mazatlán, donde en un segundo piso, un hombre armado con una varilla, golpeó a un pequeño perro hasta causarle la muerte, por lo que este fue detenido por la Policía Municipal del puerto y enviado a barandilla.