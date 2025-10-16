Piden instalar cámaras de vigilancia tras el atraco al templo de San Jorge Mártir

La tranquilidad de la comunidad de Tezoquipan, municipio de Panotla, fue interrumpida luego del robo ocurrido en la iglesia de San Jorge Mártir, donde sujetos desconocidos sustrajeron el dinero de las alcancías y dejaron el interior del templo en completo desorden.

Descubren el robo antes del rosario

De acuerdo con los fiscales del recinto —Víctor Pérez, Victorio Pluma Valencia, Nicolás Pluma Valencia y José Pérez Solís— el robo fue descubierto alrededor de las 4:30 de la tarde del 14 de octubre, cuando se preparaban para iniciar el rosario.

Una maestra de catecismo alertó que una de las puertas laterales estaba entreabierta, lo que levantó sospechas. Al ingresar, los encargados confirmaron que las cerraduras habían sido forzadas, las alcancías violentadas , mientras que los cajones y objetos de oficina se encontraban revueltos.

Los delincuentes rompieron los candados del acceso principal y del área administrativa para llegar hasta el dinero.

Se llevaron fondos para obras del templo

Los fiscales estimaron que los ladrones robaron aproximadamente 48 mil pesos, dinero que estaba destinado a pagar la segunda etapa de la techumbre del templo, una obra que se encontraba en proceso.

“Era dinero que habíamos reunido con mucho esfuerzo de la comunidad para continuar los trabajos de la techumbre. Ahora nos quedamos prácticamente sin nada” , lamentó Víctor Pérez, uno de los fiscales.

Sin cámaras ni vigilancia

Los representantes del templo confirmaron que no existen cámaras de seguridad en la iglesia ni en las calles aledañas, lo que dificulta la identificación de los responsables. Aunque una cámara particular cercana podría haber captado algo, esta no estaba activa al momento del robo.

Los fiscales también revelaron que otras iglesias de comunidades vecinas, como Techachalco e Ixtacuixtla, fueron víctimas de robos la misma noche, lo que hace pensar que podría tratarse de una serie de atracos coordinados.

Llaman a reforzar la seguridad

Hasta el momento, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acudieron a realizar las diligencias correspondientes, pero los afectados señalaron que no han recibido información oficial sobre los avances de la investigación.

Ante ello, los fiscales del templo hicieron un llamado al ayuntamiento de Panotla para que instale cámaras de videovigilancia y refuerce la presencia policiaca en la zona.

“Ya ni a los templos respetan; necesitamos seguridad, porque no es justo que el esfuerzo de todo el pueblo se pierda así” , expresaron con indignación.

Asimismo, negaron que se hayan robado objetos de valor, aclarando que lo único sustraído fue el dinero reunido por la comunidad.