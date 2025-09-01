Rinden protesta nueve ministros de la nueva Corte

Al acto solemne asisten Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Ernestina Godoy, Consejera Jurídica de la Presidencia; y Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

Los nueve ministros de la Corte rindieron protesta en el Senado de la República luego de la ceremonia en la que fueron 'purificados' y recibieron el bastón de mando.

Se trata de Hugo Aguilar (presidente), Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa, Loreta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanii Azael Figueroa Mejía, Irving Epinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.

Pasadas las ocho y media de la noche, en un recinto fuertemente resguardado por la fuerza pública, se abrió la pasarela de los 878 juzgadores que fueron electos popularmente el 1 de junio pasado y que también rendirán protesta en el Senado.

La sede de la toma de protesta permanece custodiada desde el viernes por decenas de elementos de la Guardia Nacional y de la policía capitalina. Los peatones son desviados y no pueden caminar por Madrid y París.

La nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó la víspera que los grupos parlamentarios del PAN y MC -el del PRI no asistirá- podrán usar la tribuna para fijar su posicionamiento en torno a la elección del Poder Judicial.

El último reporte daba cuenta de que desfilarían por el Senado 878 juzgadores; en el transcurso del día se habrían registrado bajo las carpas instaladas en la calle Madrid, justo afuera de la sede parlamentaria.

Tras protesta de ministros de la Corte, se esperaba que hicieran lo mismo los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial: Celia Maya, Eva Verónica de Gyves Zárate, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz y Rufino H León Tovar.

Luego desfilarían dos Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Gilberto de G. Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho. Y el resto de Magistrados de Circuitos.