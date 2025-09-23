De acuerdo con la información de autoridades, vecinos de la zona reportaron a 10 jóvenes menores de edad protagonizando una riña en el cruce de las calles Jacarandas y Ahuehuetes, durante las primeras horas de este día.

Luego de una riña entre adolescentes, se reportaron dos lesionados, de los cuales uno fue trasladado en estado grave. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes en la Colonia Arboledas del Sur, en Guadalajara.

De acuerdo con la información de autoridades, vecinos de la zona reportaron a 10 jóvenes menores de edad protagonizando una riña en el cruce de las calles Jacarandas y Ahuehuetes, durante las primeras horas de este día.

Al arribo de elementos de la Comisaría localizaron a dos lesionados, uno de ellos en estado grave.

Los oficiales solicitaron la presencia de servicios médicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a ambas víctimas. Una de ellas necesitó el traslado a un puesto de socorro para atención especializada, mientras que la otra fue atendida en el sitio.

No se reportó ningún detenido, pues los agresores huyeron del lugar. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación, ya que este tipo de hechos pueden configurarse como delitos de lesiones dolosas, cuya penalidad en Jalisco varía según la gravedad del daño causado.