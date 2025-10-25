Una pelea entre varios hombres por una discusión relacionada con futbol terminó en tragedia la noche del viernes en la colonia Rinconada del Sol, en Zapopan.

Una riña entre varios hombres ocurrida la noche de este viernes en la colonia Rinconada del Sol, en Zapopan, Jalisco, dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas por arma blanca.

De acuerdo con información de la Policía de Zapopan, el enfrentamiento ocurrió cerca de las 23:00 horas en el cruce de Avenida Mariano Otero y calle Granate, donde los elementos de seguridad y paramédicos acudieron tras un reporte al 911.

Al llegar, localizaron a tres hombres con heridas provocadas por cuchillos y objetos punzocortantes. Personal de la Cruz Roja atendió a los lesionados y confirmó el fallecimiento de uno de ellos en el lugar. El cuerpo quedó tendido en los carriles centrales de la avenida, lo que obligó a cerrar la circulación vehicular.

La discusión habría iniciado por un partido de futbol

Testigos indicaron que la pelea comenzó como una discusión por temas de futbol, que rápidamente escaló hasta convertirse en una agresión física con armas blancas.

Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron en tres vehículos, y hasta el momento no se tiene información sobre su paradero.

En la escena, los familiares del fallecido llegaron visiblemente afectados. La madre de la víctima fue captada suplicando entre lágrimas: “ Despiértate, Lalo, mi niño, abre tus ojos por favor ”, mientras era consolada por una joven.

Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar y detener a los responsables del violento hecho.