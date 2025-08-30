El analista Alberto Vizcarra advirtió que reemplazar cultivos como el trigo, maíz y sorgo por oleaginosas en el Valle del Yaqui agravaría la dependencia de importaciones y pondría en riesgo la autosuficiencia alimentaria, en un contexto de crisis hídrica y mercados internacionales volátiles.

En el programa Expreso 24/7, el analista Alberto Vizcarra cuestionó la estrategia del gobierno federal de impulsar el reemplazo de granos básicos —trigo, maíz y sorgo— por cultivos oleaginosos como canola, cártamo y girasol en el Valle del Yaqui.

El especialista señaló que esta medida surge como respuesta a la falta de agua en la región, pero alertó que sacrificar los granos básicos afectaría la seguridad alimentaria del país.

Vizcarra advirtió que, de concretarse, México dependería aún más de las importaciones para cubrir la demanda interna de alimentos, quedando vulnerable ante los vaivenes del mercado internacional.

"Desplazar el trigo significaría ceder una posición estratégica en la cadena alimenticia nacional, en momentos en que la crisis hídrica genera incertidumbre en la producción local", subrayó.

Importancia estratégica del trigo

El trigo, explicó, no solo es parte esencial de la dieta mexicana, sino que también es el cultivo que articula la economía agrícola del Valle del Yaqui. Su reducción o sustitución tendría efectos directos en productores, cadenas de distribución y precios al consumidor.

El analista planteó alternativas para enfrentar la escasez de agua sin comprometer la producción de granos básicos:

Proyectos hidráulicos que garanticen la disponibilidad de agua para el campo

que garanticen la disponibilidad de Plantas de desalación en la costa de Sonora para aprovechar agua de mar

en la costa de Sonora para aprovechar agua de mar Fortalecimiento del mercado interno para dar certidumbre a los productores y consumidores

La propuesta de sustituir cultivos en el Valle del Yaqui abre un debate sobre el equilibrio entre enfrentar la crisis hídrica y proteger la autosuficiencia alimentaria. Expertos advierten que desplazar granos básicos podría generar mayor dependencia y riesgos económicos a mediano plazo.