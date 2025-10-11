“Disfruten lo votado”, twittea el empresario ante videos de casas, negocios y automóviles cubiertos por el agua

El empresario y aspirante presidencial Ricardo Salinas Pliego generó controversia al burlarse de los afectados por las intensas lluvias e inundaciones en Veracruz, gobernado por la morenista Rocío Nahle.

Memes y burlas en redes sociales

Salinas Pliego publicó un meme de Los Simpson con la frase “Disfruten lo votado” en respuesta a un video que mostraba casas, negocios y autos cubiertos por el desbordamiento del río Cazones en Poza Rica. Acompañó la publicación con la pregunta: “¿O no?”.

"Estará disfrutando los resultados del gobierno izquierdista del @PartidoMorenaMx???", escribió en respuesta a un video compartido por un seguidor de Xóchitl Gálvez, donde un joven que quedó atrapado arriba de un carro entre las inundaciones en Poza Rica, Veracruz "implora" ayuda.

Estará disfrutando los resultados del gobierno izquierdista del @PartidoMorenaMx??? https://t.co/5CsOTHEFJ0 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 11, 2025

En otro video, donde calles están inundadas afuera de su propia Elektra y personas cruzan con dificultad, escribió: "El pueblo bueno Me dijeron que era gente enviada por el gobierno para provocarnos y causar un enfrentamiento, pobrecitos. Creen que nos van a detener… y pues no."

"El huracán PEJE sigue causando estragos", escribió la mañana de este sábado. Y más tarde, "No se preocupen... ahorita les mandan lo del FONDEN ", sobre una denuncia por el desbordamiento de ríos afectando la fauna de Veracruz.

El huracán PEJE sigue causando estragos. https://t.co/efaxy2E1Lg — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 11, 2025

Estragos por lluvias en Veracruz y otras entidades

Las tormentas tropicales Raymond y Priscila provocaron el desbordamiento de ríos en Veracruz, afectando 55 municipios y 16.000 viviendas, con comunidades incomunicadas, vías dañadas y 220 personas rescatadas. El Plan DN-III-E del Ejército y la Marina ya está activo.

Otras entidades también reportan daños:

Hidalgo: 13 municipios, 1.200 viviendas dañadas, 190 derrumbes.

13 municipios, 1.200 viviendas dañadas, 190 derrumbes. Querétaro: 7 municipios, 147 viviendas afectadas, 16 deslizamientos.

7 municipios, 147 viviendas afectadas, 16 deslizamientos. Puebla: 37 municipios, 16.000 viviendas, 10 muertos y 8 desaparecidos.

Hasta este sábado, 38 personas han fallecido por las lluvias en Veracruz, Querétaro, Puebla e Hidalgo.

El Gobierno activó protocolos de emergencia, y la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se coordina la atención en carreteras y comunidades afectadas. Se prevén lluvias continuas y se pide a la población mantenerse alerta y seguir indicaciones de Protección Civil.