En una fiesta multitudinaria en la Arena Ciudad de México, el empresario Ricardo Salinas Pliego lanzó un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum para concluir sus disputas fiscales: “queremos terminar esta pesadilla… y queremos pagar”.

Entre “¡Presidente, presidente!”, “Las Mañanitas” y un repertorio de cumbia y pop, el empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego celebró su cumpleaños número setenta (70) en la Arena Ciudad de México, donde aprovechó el escenario para emitir un mensaje político dirigido a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Yo le quiero decir a la Presidenta… que en Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio… ya queremos terminar con esto y queremos pagar”, afirmó desde el estrado, al sostener que la prolongada disputa con Hacienda debe cerrarse para “seguir creando valor” a los clientes de Banco Azteca, Elektra y Totalplay, y para “garantizar la estabilidad” de más de doscientos mil puestos de trabajo del conglomerado.

El presidente de Grupo Salinas sostuvo que lleva diecinueve años “luchando contra el gobierno por unos impuestos que no tiene por qué pagar” y acusó un intento de “cobro doble”.

Rechazó que él o sus empresas eviten contribuciones: “Yo pago muchísimo de impuestos y nuestras empresas mucho más: 285 mil millones de pesos en los últimos cinco (5) años”.

Anunció dos (2) documentos:

“Para el gobierno lo que nos van a cobrar representa dos días de gasto, es decir, 50 mil millones… para nosotros es muchísimo dinero, pero aun así estoy dispuesto a hacer este esfuerzo”, dijo, cuestionando si la intención del gobierno es “que pague o destruir al Grupo Salinas”.

En su intervención, acusó a la administración federal de “distraer” con su caso “de lo que están haciendo mal”, citando inseguridad, obras “faraónicas” y baches sin atender.