Ricardo Monreal hará "campaña austera", financiada con sus propios ahorros

El aspirante a candidato presidencial reiteró su determinación de enfrentar la contienda interna de Morena con una "campaña austera".

En una reciente entrevista durante su visita a Chihuahua, Ricardo Monreal Ávila, líder de Morena en el Senado y aspirante presidencial, anunció que financiará sus actividades de campaña con sus propios ahorros reunidos a lo largo de su trayectoria como legislador, lo que resultará en una "campaña de tierra, demasiado austera".

Monreal Ávila expresó su confianza en que podrá convencer a la población y obtener el apoyo en las encuestas internas de Morena para definir la candidatura presidencial del partido. Con determinación, aseguró que recorrerá el país en su propio vehículo y presentará sus ideas a la ciudadanía.

" Aunque no tengo dinero, tengo muchas ideas; aunque no tengo dinero, tengo capacidad y talento; aunque no tengo dinero, tengo mucho amor por México, tengo mucho ánimo, tengo mucho entusiasmo. Aunque sea con mi propio vehículo, caminaré el territorio ", afirmó el político.

Monreal Ávila reconoció que la disponibilidad de recursos económicos puede influir en esta etapa de la contienda interna de Morena, donde algunos aspirantes tienen mayores recursos que otros. Sin embargo, enfatizó la importancia de luchar y expresó su confianza en que logrará convencer a la población.

" Mi campaña será extremadamente austera, así que espero no tener problemas. Pero está bien, si no hay recursos, haremos el esfuerzo con los nuestros propios para convencer a la gente de que participe, o para que aquellos que participen en la encuesta puedan decidir por la mejor propuesta ", remarcó.

Además, el político descartó tener un Plan B en caso de no obtener la candidatura presidencial. Enfatizó que su enfoque actual es ganar la elección para la figura política que el partido ha definido como coordinador nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, y posteriormente buscará la candidatura presidencial.

Compromiso con el partido

Monreal Ávila también comentó sobre la propuesta del Presidente de la República de establecer un acuerdo para que aquellos que pierdan la encuesta ocupen cargos en el Congreso o en el gabinete del próximo sexenio, evitando así su salida del partido.