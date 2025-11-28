Aerolíneas mexicanas detienen aviones A320 por falla detectada por Airbus
Airbus ordenó una actualización inmediata de software en miles de aviones A320 por una posible falla en datos críticos; Volaris y Viva anticipan cancelaciones y retrasos este fin de semana.
Varias aerolíneas prevén cancelaciones y retrasos debido a una actualización obligatoria de software en aviones Airbus A320.
Las aerolíneas mexicanas Volaris y Viva advirtieron este viernes que deberán cancelar y retrasar vuelos en las próximas horas debido a una actualización obligatoria de software en aeronaves de la familia Airbus A320, ordenada a nivel global.
La medida fue instruida por Airbus luego de que un incidente reciente con un A320 reveló que la exposición a radiación solar intensa puede corromper datos críticos del sistema de controles de vuelo.
La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) emitió este viernes la Directiva de Emergencia AD 2025-0268-E, que obliga a revisar y actualizar el software de los modelos A319, A320 y A321.
El ajuste impactará a unas 6 mil aeronaves en todo el mundo, incluida la flota que operan Volaris y Viva en México. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que realizará verificaciones técnicas a las aeronaves Airbus en el país y que las aerolíneas ya trabajan en la implementación de la directiva para minimizar afectaciones a los usuarios.
En un comunicado, Volaris explicó que realizará la actualización en toda su flota entre sábado y domingo, lo que provocará cancelaciones y retrasos durante las próximas 48 a 72 horas. La aerolínea pidió a los pasajeros revisar el estatus de su vuelo antes de acudir al aeropuerto y señaló que ofrecerá reprogramaciones sin costo a través de su sitio web y su canal de WhatsApp.
Viva confirmó la notificación de Airbus y señaló que algunas de sus aeronaves deberán permanecer temporalmente en tierra. Aunque aún no define el periodo exacto de aplicación, indicó que trabaja con autoridades y con el fabricante para reducir los impactos operativos y avisará a los pasajeros qué itinerarios serán modificados.
Ambas aerolíneas insistieron en que la prioridad es garantizar la seguridad operacional y que continuarán informando sobre afectaciones a través de sus canales oficiales.