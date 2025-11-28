Airbus ordenó una actualización inmediata de software en miles de aviones A320 por una posible falla en datos críticos; Volaris y Viva anticipan cancelaciones y retrasos este fin de semana.

Varias aerolíneas prevén cancelaciones y retrasos debido a una actualización obligatoria de software en aviones Airbus A320.

Las aerolíneas mexicanas Volaris y Viva advirtieron este viernes que deberán cancelar y retrasar vuelos en las próximas horas debido a una actualización obligatoria de software en aeronaves de la familia Airbus A320, ordenada a nivel global.

La medida fue instruida por Airbus luego de que un incidente reciente con un A320 reveló que la exposición a radiación solar intensa puede corromper datos críticos del sistema de controles de vuelo.

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) emitió este viernes la Directiva de Emergencia AD 2025-0268-E, que obliga a revisar y actualizar el software de los modelos A319, A320 y A321.

EASA issues Emergency Airworthiness Directive for Airbus A320 family aircraft Elevator aileron computers (ELAC). https://t.co/5ezWUuqr7h pic.twitter.com/VGMh1TWhLN — Flightradar24 (@flightradar24) November 28, 2025

El ajuste impactará a unas 6 mil aeronaves en todo el mundo, incluida la flota que operan Volaris y Viva en México. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que realizará verificaciones técnicas a las aeronaves Airbus en el país y que las aerolíneas ya trabajan en la implementación de la directiva para minimizar afectaciones a los usuarios.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), informa: pic.twitter.com/4pyNq9NdCo — AFAC (@AFAC_mx) November 28, 2025

En un comunicado, Volaris explicó que realizará la actualización en toda su flota entre sábado y domingo, lo que provocará cancelaciones y retrasos durante las próximas 48 a 72 horas. La aerolínea pidió a los pasajeros revisar el estatus de su vuelo antes de acudir al aeropuerto y señaló que ofrecerá reprogramaciones sin costo a través de su sitio web y su canal de WhatsApp.

#VolarisInforma Actualización sobre la orden precautoria emitida por Airbus pic.twitter.com/tkkkAnYpkJ — Volaris (@viajaVolaris) November 29, 2025

Viva confirmó la notificación de Airbus y señaló que algunas de sus aeronaves deberán permanecer temporalmente en tierra. Aunque aún no define el periodo exacto de aplicación, indicó que trabaja con autoridades y con el fabricante para reducir los impactos operativos y avisará a los pasajeros qué itinerarios serán modificados.

??#AvisoImportante



Si tu vuelo fue afectado, te notificaremos a través del correo o teléfono registrado en tu reserva.



O envíanos un DM para brindarte asistencia.



Para autogestionar tu vuelo, ingresa aquí https://t.co/I37DlXoszr

Más detalles en https://t.co/94y3XdyCiD pic.twitter.com/PoZ9ACvHO9 — Viva Te Escucha (@VivaTeEscucha) November 29, 2025

Ambas aerolíneas insistieron en que la prioridad es garantizar la seguridad operacional y que continuarán informando sobre afectaciones a través de sus canales oficiales.