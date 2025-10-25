“Diario de una Transición Histórica” ofrece una mirada íntima al relevo presidencial y a momentos clave de la 4T

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó su libro “Diario de una Transición Histórica”, donde relata cómo vivió el proceso de entrega del poder por parte de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , así como las conversaciones, consejos y anécdotas compartidas con él durante ese periodo de cambio.

La obra, publicada por Editorial Planeta , salió a la venta este viernes y está acompañada por una portada simbólica: una fotografía de Sheinbaum y López Obrador caminando por los pasillos de Palacio Nacional, emblema de continuidad política entre ambos mandatarios.

Un diario del relevo presidencial

El texto recopila pasajes de giras y encuentros con gobernadores, funcionarios y figuras de la política nacional. La Presidenta describe el periodo como “uno de los momentos más extraordinarios que entrelazan mi vida con la historia de nuestro país”.

Entre las anécdotas más destacadas, Sheinbaum recuerda una conversación con López Obrador en Colombia, Nuevo León, donde el exmandatario le expresó su confianza en su capacidad para enfrentar los desafíos en materia de seguridad pública.

“Confío en que, con honestidad, sin permitir la colusión con el crimen y fortaleciendo la inteligencia, vas a poder; la violencia es un flagelo que ha dañado mucho al país” , le dijo AMLO, según el relato.

También recuerda que el tabasqueño le aconsejó mantener el temple y la serenidad ante la magnitud de su nueva tarea:

“Tienes temple, sé fuerte, no olvides que estar bien con uno mismo es indispensable para la titánica tarea que vas a emprender”.

“No te alejes del pueblo”

Sheinbaum narra otro momento significativo ocurrido durante un traslado en el Estado de México, en julio, cuando López Obrador le insistió en mantener siempre una conexión cercana con la ciudadanía.

“Recuerdo que le dije al presidente: ‘Usted es un genio político, espero poder tener el cariño del pueblo’. Él respondió: ‘Vas a ser muy querida, confía en el pueblo, no te alejes de él y, cuando tengas dudas, aplica siempre los principios’” , escribió.

AMLO y la elección del candidato de la 4T

La mandataria revela que durante una visita a Sonora , tanto ella como Alfonso Durazo, gobernador del estado y presidente del Consejo Nacional de Morena, informaron a López Obrador sobre los detalles de la encuesta interna para elegir la candidatura presidencial de la Cuarta Transformación.

Según relata, el expresidente “no conocía los detalles ni las tensiones naturales que implicó el proceso”, pues había decidido mantenerse al margen. Finalmente, destaca Sheinbaum, el proceso concluyó con unidad y llevó al triunfo presidencial de 2024.

“El presidente no daba crédito de lo que Alfonso y yo le compartíamos; no estaba enterado de todos los detalles ni de las tensiones naturales que implicó el proceso”, menciona en el libro.

Consejos personales y decisiones políticas

En otro pasaje, Sheinbaum recuerda que López Obrador le sugirió vivir en Palacio Nacional, decisión que inicialmente dudó en tomar.

“Le expresé que no estaba segura de vivir en ese lugar. Me dijo que era un símbolo para el pueblo de México. ‘Piénsalo —me dijo—, Palacio Nacional no es solo una residencia; es una responsabilidad que se honra desde el pueblo y para el pueblo’” , escribe.

La Presidenta también revela que el proceso previo a su postulación presidencial fue de “días intensos, de discusiones y dificultades”, tras su renuncia a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin favoritismo en la elección de la CDMX

Sheinbaum aclara en el libro que no apoyó personalmente ni a Omar García Harfuch ni a Clara Brugada durante la contienda interna por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la capital.

“Se dijo mucho que yo había apoyado a Harfuch; nunca apoyé personalmente a uno ni a otro. Omar fue un excelente secretario de Seguridad, inteligente, valiente y con amor por su patria, aunque no viene de la lucha del movimiento de transformación”, escribió.

Sobre Brugada, resaltó que “fue la mujer aspirante mejor posicionada de todo el país” en las encuestas.

Una mirada personal a AMLO

En diversas partes del libro, Sheinbaum destaca la sencillez y austeridad del expresidente López Obrador , cualidades con las que dice identificarse.

“En una pausa del recorrido, comimos tacos de asada dentro de la camioneta. La austeridad de AMLO es algo que lo distingue. Se sabe un dirigente indiscutible y, aun así, su modestia forma parte de su manera de ser. Quizá por eso nos entendemos” , relata.

Con “Diario de una Transición Histórica”, la presidenta ofrece no solo un testimonio político, sino también una crónica íntima del relevo presidencial y del inicio de una nueva etapa en la Cuarta Transformación.