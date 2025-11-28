Buscan fortalecer la estrategia contra el robo y la extorsión en el autotransporte

El Gobierno de México sostuvo una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte para reforzar la estrategia contra el robo y la extorsión en carreteras. El encuentro, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación (Segob).

Diálogo directo con el sector

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó la reunión en representación del Gabinete de Seguridad. Agradeció la participación del sector y aseguró que se escucharon de manera puntual sus preocupaciones.

García Harfuch informó que se están fortaleciendo las áreas de inteligencia e investigación dentro de la SSPC y que se dará seguimiento a las carpetas de investigación por robo al autotransporte que se encuentran en diversas delegaciones de la Fiscalía General de la República.

También explicó que, dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se atenderán las solicitudes del gremio para mejorar la seguridad en carreteras y prevenir intentos de extorsión.

El titular de la SSPC destacó que estas reuniones permiten evaluar las acciones ya implementadas y mejorar las estrategias. Anunció que habrá nuevos encuentros, incluyendo a autoridades estatales y municipales, para reforzar la coordinación.

Reducción del delito

El comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, presentó avances importantes en el combate al robo en carreteras. Señaló que entre 2018 y 2025 este delito disminuyó 54%.

Explicó que se identificaron 12 estados y 22 tramos carreteros con mayor riesgo, lo que permitió implementar una estrategia integral basada en corredores seguros, acompañamiento de caravanas, monitoreo del transporte de carga y operativos apoyados con tecnología.

Añadió que la Guardia Nacional ha realizado 495 reuniones con cámaras del autotransporte para detectar riesgos, ajustar operativos y fortalecer la confianza del sector.

Compromiso con el sector transportista

Por parte de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario César Yáñez Centeno reconoció la importancia del gremio transportista para la economía nacional. Afirmó que el Gobierno de México trabaja en soluciones de fondo para su seguridad y reiteró la disposición de mantener un diálogo constante.

Los representantes del autotransporte agradecieron la convocatoria y reconocieron los esfuerzos de las autoridades. Expusieron los retos que enfrentan y confirmaron su voluntad de colaborar para avanzar hacia carreteras más seguras.

En la reunión participaron también el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez Díaz de León; el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño; así como representantes de diferentes cámaras, asociaciones y empresas del autotransporte.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de trabajar por la seguridad de las familias mexicanas y mantener abiertos los canales de comunicación con el sector transportista.