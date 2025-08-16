El Sorteo Superior 2855 de la Lotería Nacional, celebrado el 15 de agosto de 2025 en el marco del Día de la Juventud, entregó un premio mayor de 17 millones de pesos al número 05821, distribuido en Ciudad de México y venta electrónica.

La Lotería Nacional celebró este viernes 15 de agosto de 2025 el Sorteo Superior 2855, con un premio mayor de 17 millones de pesos. El número ganador fue el 05821, dividido en dos series:

Serie 1: expendio local 1027 en Ciudad de México

Serie 2: distribución en canales electrónicos

Segundo premio

El segundo premio, de 1 millón 440 mil pesos, correspondió al número 48627.

Serie 1: vendida en Mérida, Yucatán

Serie 2: expendida en Tampico, Tamaulipas

Próximo sorteo

El siguiente juego de la Lotería Nacional será el Sorteo Zodiaco 1716, a realizarse el domingo 17 de agosto de 2025, con un premio mayor de 7 millones de pesos.

Plazos para cobrar

Los ganadores del Sorteo Superior 2855 tienen un plazo de 60 días naturales para reclamar sus premios e incluso los reintegros correspondientes.