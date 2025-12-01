Una menor de seis años fue rescatada por policías de la Ciudad de México en la alcaldía Azcapotzalco, luego de que, entre lágrimas, advirtiera a los oficiales: “Mi mamá me quiere matar”.

El caso ocurrió en la colonia ProHogar y derivó en la detención de la madre, identificada como Elisa ‘N’, de 31 años, quien fue recluida durante dos días. Sin embargo, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la mujer fue liberada posteriormente.

Señalamientos de violencia constante

De acuerdo con información preliminar, la niña sufría agresiones recurrentes. Testigos y vecinos afirmaron que la madre la amarraba, la golpeaba y en varias ocasiones la sacaba a la calle durante la madrugada, dejándola sola durante minutos antes de arrastrarla de vuelta entre jalones y patadas.

Un hombre de 54 años alertó a la policía tras escuchar gritos y llantos. Cuando los oficiales llegaron al inmueble, vieron a la menor asomada por una ventana, alterada y con miedo. En un video que ha generado indignación, relató que había sido agredida y dejada encerrada por su madre. “Mi mamá me quiere matar”, repitió la menor.

Los agentes resguardaron a la niña, identificada como Irina , y le proporcionaron ropa, agua y comida. También detectaron evidentes signos de violencia en su persona, como moretones en brazos, piernas y glúteos, por lo que solicitaron atención médica inmediata.

Detención de la madre

En nuevos videos obtenidos por el periodista de nota roja C4, que evidencian el - del maltrato hacia la pequeña, muestran a la mujer sacando a la niña a la calle en ropa interior y, en otra escena, tomándola del cabello para meterla a la fuerza a la casa.

Después del rescate, la madre Elisa regresó al domicilio, vestida en un uniforme azul y cargaba una mochila rosa. Fue detenida y trasladada al Ministerio Público para definir su situación jurídica por presunto maltrato infantil y violencia familiar. Sin embargo, según reportes difundidos este lunes 1 de diciembre, la mujer fue liberada tras permanecer dos días detenida.

Irina quedó bajo resguardo de autoridades ministeriales, donde recibe atención médica y psicológica. Se inició además un proceso para buscar a familiares que puedan hacerse cargo de ella.

La SSC y la Fiscalía de la CDMX mantienen abiertas las investigaciones para determinar el tiempo que la menor estuvo en situación de violencia y si hay más personas involucradas.