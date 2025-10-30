La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México rescató a más de 30 menores del albergue Casa de Las Mercedes en una investigación por abuso sexual.

Más de 30 niñas, niños y adolescentes fueron rescatados la tarde de este miércoles del albergue 'Casa de Las Mercedes', ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, como parte de una investigación por presunto abuso sexual infantil.

El operativo comenzó alrededor de las 15:00 horas, cuando elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ingresaron al inmueble para realizar diligencias relacionadas con una indagatoria en la que el hijo de la fundadora del albergue se encuentra bajo proceso judicial.

Posteriormente, personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) arribó al lugar para trasladar a las y los menores a sus instalaciones, donde recibirán atención alimentaria, médica y psicológica.

Durante el operativo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acudió al sitio para supervisar las acciones y expresó su preocupación por la manera en que se realizó el traslado de los menores.

"Había aproximadamente 35 niñas y niños de distintas edades, incluso bebés. Todos pedían ayuda. No sabemos a dónde los llevan" , declaró entre lágrimas la edil, quien también informó que personal de la demarcación llevó a cabo una visita de verificación administrativa y de Protección Civil para comprobar el funcionamiento legal del establecimiento.

Lo que pasó en “Casa de las mercedes” me partió el corazón pic.twitter.com/9ZZ9IpAHmM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 30, 2025

La Dirección General de Gobierno de la alcaldía solicitó al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realizar la inspección, que derivó en la colocación de sellos de suspensión debido a que el lugar no cumplía con las medidas de seguridad que establece la ley.

Entre las irregularidades detectadas se encontraron la falta de señalamientos de emergencia, ausencia de rutas de evacuación y carencia de letreros sobre protocolos en caso de incendio o sismo.

En respuesta a la cobertura mediática, la administración del albergue Casa de Las Mercedes difundió un comunicado en redes sociales en el que calificó de irresponsable la difusión de información “sin fundamento”, al considerar que ello “pone en riesgo la integridad física y emocional de quienes buscan reconstruir sus vidas” .

Las autoridades judiciales y administrativas continuarán las investigaciones para determinar responsabilidades y garantizar la protección integral de las víctimas.