Las intensas precipitaciones provocaron inundaciones que dejaron incomunicadas a múltiples comunidades

Una familia, incluyendo un bebé de apenas un mes y medio, fue rescatada por la Unidad Marítima de la Policía Estatal en Álamo Temapache, uno de los municipios más afectados por las fuertes lluvias que azotaron la zona norte de Veracruz en las últimas horas.

Plan de emergencia activo en la zona

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó a través de sus redes sociales que se implementó el Plan Tajín para atender la emergencia y rescatar a quienes quedaron atrapados por las inundaciones.

“Nuestro personal de la Unidad Marítima de la Policía Estatal logró el rescate de una familia que se encontraba atrapada en su vivienda debido a las inundaciones, entre ellos un bebé” , detalló la dependencia.

Las autoridades estatales indicaron que se reforzaron los recorridos por las zonas afectadas para brindar auxilio a personas que aún lo requieran y alertar a quienes viven en zonas de riesgo sobre la necesidad de trasladarse a refugios temporales.

Como parte de las acciones del #PlanTajín, en el municipio de Álamo, nuestros personal de la Unidad Marítima de la Policía Estatal lograron el rescate de una familia que se encontraba atrapada en su vivienda debido a las inundaciones, entre ellos un bebé. ? pic.twitter.com/qD93ECJEVS — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) October 10, 2025

Impacto de las lluvias en Veracruz

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó que las lluvias provocaron al menos una víctima mortal en Papantla, donde un policía falleció mientras realizaba labores de rescate.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que los estados más impactados hasta el momento son:

Veracruz : 38 municipios afectados, con aproximadamente 5 mil viviendas dañadas en Álamo Temapache; se activaron refugios y el Plan Tajín para el rescate de personas incomunicadas.

: 38 municipios afectados, con en Álamo Temapache; se activaron refugios y el para el rescate de personas incomunicadas. Querétaro : cinco municipios con afectaciones por desbordamiento del río Tlalpan , deslaves y derrumbes carreteros.

: cinco municipios con afectaciones por , deslaves y derrumbes carreteros. San Luis Potosí : 11 municipios afectados, con dos colonias consideradas “muy afectadas”; desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma .

: 11 municipios afectados, con dos colonias consideradas “muy afectadas”; desbordamiento de los ríos . Otros estados con impacto significativo: Puebla, Hidalgo y Guerrero.

Lluvias en México dejan dos muertos: Sheinbaum

Las fuertes lluvias registradas en varias regiones del país han dejado hasta el momento dos personas fallecidas, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum: un menor de edad en Querétaro y un policía en Veracruz que apoyaba en labores de rescate.

“Este menor, lamentablemente, sabemos por qué perdió la vida. Parece que fue arrastrado por las lluvias. La gobernadora de Veracruz nos informó de un policía que falleció mientras rescataba a personas en un lugar inundado. Hasta ahora, son estas dos personas que tenemos en el informe” , detalló la mandataria.

Las autoridades ya están en contacto con las familias de los fallecidos, mientras continúan recabando información sobre posibles víctimas adicionales.

Las autoridades mantienen seguimiento de la tormenta tropical Raymond, que actualmente recorre el Pacífico y podría ingresar al país a través de Baja California Sur como depresión tropical.