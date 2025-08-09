De acuerdo con el gobierno municipal de Ecatepec, el bebé tiene aproximadamente tres meses de nacido y fue localizado en la colonia Santo Tomás Chiconautla.

Paramédicos de Protección Civil y bomberos rescataron a un bebé del sexo masculino que fue abandonado en la vía pública.

El equipo de Protección Civil municipal de Ecatepec fue alertado por elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del C7i, llegando a la Avenida Nacional.

Tras revisar al menor, informaron que este no presentaba lesiones y además se encontraba con signos vitales estables, para posteriormente llevarlo al hospital Las Américas, para recibir atención pediátrica.

El bebé vestía un conjunto de pantalón y playera amarillos, camiseta, un pañal y calcetines.