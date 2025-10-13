De acuerdo con los videos difundidos en redes, tres personas se organizaron rápidamente para localizar y auxiliar al abuelito, quien se encontraba aislado tras el desbordamiento.

Las intensas precipitaciones registradas en los últimos días en la región Huasteca provocaron severas inundaciones en el municipio de San Vicente Tancuayalab, en San Luis Potosí, dejando varias comunidades afectadas por el desbordamiento de ríos y corrientes.

Entre las historias que surgieron a raíz de esta emergencia, destaca la del rescate de un adulto mayor que había quedado atrapado por las aguas.

Los rescatistas se aventuraron a cruzar una de las partes severamente afectadas por las inundaciones, enfrentando la corriente para llegar hasta donde se encontraba el hombre.

En un video difundido en redes sociales, se observa al adulto mayor visiblemente desorientado, mientras los tres héroes anónimos lo ayudan a ponerse a salvo. Gracias a su valentía, el incidente no terminó en tragedia.

Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona instruyó reforzar el plan de contingencia en la zona para mitigar los efectos de las lluvias. Las autoridades realizaron evacuaciones preventivas en comunidades vulnerables y comenzaron labores de limpieza y apoyo a las familias afectadas.

San Vicente Tancuayalab se mantiene como uno de los municipios más golpeados por las inundaciones en la Huasteca potosina, donde la solidaridad y el esfuerzo de la población se han convertido en la principal herramienta para enfrentar la emergencia.