Al menos 23 migrantes han sido rescatados en las últimas horas de casas de seguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde estaban resguardados por supuestos traficantes de personas y quienes también fueron detenidos.

El primer hecho lo reportó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) quienes rescataron a seis migrantes y detuvieron a tres personas.

El reporte señala que los elementos de la SSPM, detuvieron a Zaira Melissa C. R., Beatriz R. G., Carlos Enrique C. G. y Roberto V. E., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de secuestro.

El rescate se da cuando los municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Carlos Castillo Peraza en Ciudad Juárez, atendieron un reporte, en el que se señalaba un caso de secuestro en un domicilio ubicado en el cruce de las calles José Márquez Monreal y María Teresa Rojas.

En la vivienda los oficiales escucharon los gritos de auxilio de una mujer, lo que motivó la solicitud de refuerzos, ya con el apoyo los policías ingresaron al domicilio y localizaron a tres hombres, dos mujeres y un infante de nacionalidad colombiana, quienes señalaron a cuatro personas como los responsables de mantenerlos encerrados, procediendo con su detención.

Durante la intervención, se aseguraron de manera preventiva diversos teléfonos celulares, los cuales son considerados como evidencia importante para la investigación.

Después los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) rescataron a 17 migrantes y detuvieron a tres presuntos traficantes.

Este hecho ocurrió en el fraccionamiento Senderos de San Isidro, en Ciudad Juárez, luego de que tras un reporte al sistema de emergencias 9-1-1, se localizó un domicilio utilizado presuntamente para actividades relacionadas con el tráfico de personas.

Al arribar al cruce de Senderos de Mancebos y Senderos de Castilla, los agentes detectaron a un hombre armado que descendió de un vehículo sedán negro e ingresó de manera evasiva a un domicilio.

Durante la aproximación, el sujeto apuntó con un arma a los policías, por lo que se aplicaron los protocolos de aseguramiento.

En el interior se detuvo a Santos Omar 'N', de 31 años; Octavio 'N', de 22; y a Soledad 'N', de 33, quien portaba un arma corta y un fajo de dólares estadounidenses.

Ahí, se ubicaron 17 migrantes de Guatemala, Honduras, Ecuador y México, incluido un menor de 15 años, quienes dieron que serían trasladados ilegalmente a Estados Unidos.

Con apoyo de la Guardia Nacional se aseguró su integridad y se activaron los protocolos a seguir.

Durante la inspección del vehículo Chevrolet Malibu 2018 color negro, se aseguraron dos fusiles con sus cargadores, tres armas cortas calibre .40 y .45 con cartuchos útiles, así como 16 mil 220 dólares estadounidenses.

Las personas detenidas, el numerario, las armas y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, para las investigaciones pertinentes.