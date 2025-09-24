Las personas en movilidad son originarias de Brasil, Ecuador, Honduras, El Salvador y México. El presunto responsable, identificado como Luis Ángel C. B., de 22 años, fue detenido con cinco armas de fuego, cartuchos y ropa táctica.

Fuerzas de seguridad rescataron a 17 migrantes, dos de ellos menores de edad, que estaban privados de la libertad en una vivienda de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fue detenido en flagrancia un hombre identificado como Luis Ángel C. B., de 22 años de edad, a quien le aseguraron cinco armas de fuego, cartuchos y ropa táctica.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación realizaron el martes la acción de rescate junto con el Ejército y la Guardia Nacional en un domicilio ubicado en las calles Sendero de los Yuncos y Monte Blanco, en el Fraccionamiento Sendero de San Isidro.

Al detenido se le acusa de los delitos de tráfico de personas y acopio de armas, luego que se le aseguraron cinco pistolas, abastecidas con ocho, 10, 12, 15 y 18 cartuchos útiles, respectivamente.

También le decomisaron 102 cartuchos útiles, así como dos mochilas en las que guardaba tres pantalones negros, un pantalón camuflado, seis fornituras con aditamentos, dos portafusil, dos pares de guantes, dos camisolas negras manga larga y tres pares de botas negras.

"Durante el despliegue policial, se logró rescatar a 17 personas originarias de Ecuador, Honduras, México, El Salvador y Brasil, entre ellos dos menores de edad de 17 y 5 años, mismos que quedaron bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración" , detalló la FGE.

Luis Ángel C. B. quedó a disposición del Agente del Ministerio Público Federal.