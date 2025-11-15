Expusieron a la directora del Centro de Documentación de la SCJN, Lizeth Karina Villeda, por grabar videos motivacionales para sus redes en horario laboral

Lizeth Karina Villeda García, directora del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), renunció a su cargo luego de ser señalada por utilizar su oficina y su tiempo laboral para grabar videos destinados a promoverse como “coach en liderazgo consciente”.

Columna detonó señalamientos

La semana pasada, la columnista Peniley Ramírez publicó en Reforma el texto titulado “Influencer en la Corte”, donde documentó que Villeda, ex jueza de Distrito en Chiapas, grababa videos motivacionales dentro de las instalaciones de la SCJN y durante su jornada laboral.

"¿Has sentido que eres injusta contigo misma? Nos pasa a muchas, porque crecimos creyendo que debíamos callar, complacer y aguantar más de lo justo", decía Villeda en uno de sus mensajes ahora eliminados, compartido en su Instagram personal donde cuenta con más de 300 seguidores.

Ahora, Villeda usa su oficina en la Suprema Corte para grabar sus videos de “coach consciente” para hablar de cómo manejar el estrés, comer sanamente y ser líder. https://t.co/GXXZsz0CqN pic.twitter.com/t27M9DdKJ9 — Peniley Ramírez (@peniley_ramirez) November 8, 2025





Ramírez también señaló que la funcionaria no tenía experiencia en archivos ni en investigaciones histórico-jurídicas, tareas propias del Centro que dirigía. En 2024, tras perder la elección judicial organizada por el INE, Villeda fue contratada en la Corte para encabezar el área de Documentación y Archivos.

Añadió que no existe evidencia del doctorado que presumía haber cursado en un solo año en el “Centro de Estudios de Posgrado en Derecho”, institución que no cuenta con certificación de la SEP. Solo se tiene registro de una licenciatura obtenida en 2007 y una maestría en 2017, sin constancia de estudios de doctorado.

Deja el cargo tras polémica

La funcionaria presentó su renuncia mediante una carta dirigida al ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, con fecha de recibido del 13 de noviembre. Su separación será efectiva a partir de este sábado 15 de noviembre.

"Mediante el presente escrito y por así convenir a mis intereses, a efecto de no afectar la imagen institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le presento mi formal renuncia con fecha de conclusión del encargo al 15 de noviembre de 2025. Agradezco a usted la confianza depositada en la suscrita” , escribió Villeda en el documento.

El caso se suma a la renuncia del titular de la Unidad de Administración de la SCJN, Roberto Moreno Herrera, ocurrida en octubre. Moreno dejó el cargo para enfrentar acusaciones de presuntas irregularidades durante su gestión previa como secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ambos funcionarios fueron nombrados tras la integración de la nueva Suprema Corte, conformada por ministros electos por voto popular.