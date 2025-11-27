Esta mañana, la presidenta informó que recibió una carta del Senado que se encontraba analizando con abogados y la Consejería Jurídica.

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó su renuncia este jueves, misma que quedó formalizada tras el envío de una carta a la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo.

De acuerdo con la misiva, el aún fiscal notificó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo propuso como embajador de México, por lo que lo llevó a separarse del cargo.

Se prevé que se reanudará la sesión en la Cámara de Senadores para darle trámite.

Sheinbaum explica que recibió carta del Senado

Durante su conferencia matutina de este jueves 27 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió una carta del Senado que se encontraba analizando con abogados y la Consejería Jurídica.

"Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar" , dijo la mandataria federal al ser cuestionada sobre la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero a la titularidad de la FGR.