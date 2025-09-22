La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, realiza cambios en la Dirección de Administración como parte de la reestructuración de cargos en el organismo electoral.

Tras las vacaciones, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, reinició la reestructuración de los cargos de primer nivel en el organismo.

Ahora tocó el turno a la Dirección de Administración, la más importante del Instituto, por lo que después de estar al frente de esa área por un año y nueve meses, Amaranta Arroyo dejó el cargo.

La también exasesora de Taddei Zavala justificó "motivos personales", pero funcionarios aseguran que la presidenta le pidió su renuncia.

Así que ahora estará Jesús Octavio García González, veracruzano que trabajó en el INE hasta 2104 y en los últimos 10 años ha sido representante legal de políticos y empresas dedicadas a la producción de documentación electoral, además de ser académico.

Incluso, en el proceso electoral pasado, fue representante del Corporativo Zeg, que ganó una licitación de 33 millones de pesos del OPLE de Campeche para la compra de material electoral y equipos para el PREP.

Desde julio, cuando se fueron los directores de Organización, Capacitación y Vinculación con las OPLE, se hablaba de los cambios en Administración, incluso, se informó que el jefe de Oficina de Taddei Zavala, Marco Vinicio Gallardo, asumiría esa posición.

Sin embargo, la decisión cambió y se mantuvo en el cargo por dos meses más, pues el 15 de septiembre pasado, el también exfuncionario del Gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador, presentó su renuncia para hacerla efectiva ese mismo día.

En Administración también dejó el cargo la subdirectora Palmira de la Luz Rodríguez, encargada de la Integración Programática Presupuestal, quien tenía bajo su mando el sistema en el que todas las áreas reportan su gasto.

Funcionarios de diversas áreas aseguran que nuevamente el ambiente laboral se ha tornado "denso", pues en los últimos días se han presentado renuncias de cargos medios.