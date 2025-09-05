Durante México Siglo XXI 2025, la Reina Rania de Jordania llamó a los jóvenes a reflexionar sobre ética, justicia global y el uso responsable de la inteligencia artificial, además de denunciar la crisis humanitaria en Gaza.

La Reina Rania Al-Abdullah de Jordania participó en el evento México Siglo XXI 2025, organizado por Fundación Telmex Telcel, donde se dirigió a miles de becarios reunidos en el Auditorio Nacional.

Su discurso se centró en la dignidad humana, la ética y la responsabilidad individual, subrayando que en un mundo con crisis crecientes es un acto de valentía reconocer la humanidad de personas desconocidas y actuar en defensa de ellas.

“En un mundo moralmente a la deriva, es un acto de valentía elegir ver la humanidad de desconocidos al otro lado del mundo”, expresó.

La monarca denunció las consecuencias del conflicto en Gaza, calificando la situación de genocidio a plena vista. Señaló que los ataques a hospitales, la hambruna y la violencia contra civiles son inaceptables y deben detenerse.

“No necesitamos el telescopio más poderoso del mundo para identificar lo que los expertos han calificado como un genocidio. Está ocurriendo a plena vista”, afirmó.

También criticó los dobles estándares internacionales, contrastando la reacción global ante la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza.

Ética en la tecnología

Otro de los ejes de su intervención fue la inteligencia artificial. Rania llamó a los jóvenes a usar la IA de manera ética, recordando que el verdadero progreso no está en la tecnología en sí, sino en los valores y decisiones de quienes la desarrollan y aplican.

“La IA es de nuestra propia creación. Si va a ser una fuerza para el bien o para el daño depende del contenido que pongamos en ella”.

La Reina también reflexionó sobre la importancia de las elecciones personales, destacando el equilibrio entre ambición y gratitud como clave para el bienestar humano.

“Perseguir lo que amas es bueno porque te impulsa, pero también es importante amar lo que ya tienes. Una es ambición, la otra es gratitud. Necesitamos un equilibrio saludable de ambas”.

Activismo juvenil y compromiso ético

Rania reconoció la movilización de jóvenes en todo el mundo como un ejemplo de claridad moral y compromiso social, exhortándolos a situar a las personas en el centro de sus acciones, más allá de la tecnología y el progreso económico.

“Su tarea es ir quitando las capas, una por una, hasta llegar al núcleo: lo que significa ser humano”, concluyó.