Este jueves 28 de agosto de 2025, el programa Pensión Mujeres Bienestar abre registro para mujeres de 60 a 64 años cuyo primer apellido inicia con N, Ñ, O, P, Q o R.

La Pensión Mujeres Bienestar continúa con su periodo de registro vigente del 1 al 30 de agosto de 2025. Este programa dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años entrega un apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales, con transición automática al programa universal de adultos mayores (6,200 pesos) al cumplir 65 años.

Según el calendario oficial, este jueves 28 de agosto corresponde el registro en módulos del Bienestar para quienes su apellido inicia con N, Ñ, O, P, Q o R. Los módulos operan de lunes a sábado en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Documentación requerida

Las interesadas deben presentar, en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, credencial INAPAM, etc.)

(INE, pasaporte, credencial INAPAM, etc.) Acta de nacimiento legible

CURP reciente

Comprobante de domicilio (máximo 6 meses)

(máximo 6 meses) Número de teléfono de contacto

Además, pueden designar una persona auxiliar que represente su trámite, siempre que presente los mismos documentos

¿Cómo localizar módulos?

Los módulos de atención se ubican en todo el país y pueden localizarse en el portal ubicatumodulo.bienestar.gob.mx. El servicio es gratuito y operan de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas



