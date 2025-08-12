Este martes 12 de agosto continúa el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, que otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres mexicanas de 60 a 64 años.

El programa Pensión Mujeres Bienestar sigue activo este martes 12 de agosto de 2025, dirigido a mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años. El beneficio consiste en un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales, como reconocimiento a las labores domésticas y de cuidado no remuneradas.

Impulsada por el Gobierno de México y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la iniciativa busca fortalecer la autonomía económica y reducir la desigualdad de género.

Turno de registro para hoy

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Bienestar, este martes corresponde el registro a mujeres cuyo primer apellido comience con las letras D, E, F, G o H.

Las interesadas pueden acudir a cualquiera de los más de 2 mil 400 módulos de Bienestar y Centros LIBRE en todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Requisitos para inscribirse

Las solicitantes deben presentar en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP actualizada e impresa

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Número telefónico de contacto (celular y fijo, si aplica)

En caso de no poder acudir personalmente, es posible solicitar visita domiciliaria para completar el trámite.

Vigencia y alcance del programa

El registro estará abierto hasta el 30 de agosto de 2025 y es universal para mujeres que cumplan con:

Tener entre 60 y 64 años.

Ser mexicanas por nacimiento o naturalización.

Residir en territorio nacional.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 revelan que el 35.3 % de las mujeres ha sufrido discriminación por su género. Además, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2024, solo 46 de cada 100 mujeres en edad laboral están económicamente activas, frente a 76 de cada 100 hombres.