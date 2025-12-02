La Secretaría de Bienestar mantiene el operativo de incorporación del 1 al 13 de diciembre mediante un sistema de atención alfabético, el cual permite ordenar la afluencia de solicitantes en los módulos instalados a nivel nacional.

El Gobierno de México continúa con el proceso de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Durante la jornada de este martes 2 de diciembre de 2025, la atención se centra exclusivamente en los solicitantes cuyos apellidos inician con las letras D, E, F, G y H.

La Secretaría de Bienestar diseñó este esquema operativo con el objetivo de agilizar los trámites administrativos y evitar la saturación en los módulos de atención distribuidos en el país. El registro se lleva a cabo desde el 1 hasta el 13 de diciembre, siguiendo una organización estricta basada en la inicial del primer apellido paterno.

Esta logística busca mejorar la calidad de la atención y reducir los tiempos de espera para los ciudadanos interesados en acceder al apoyo social. La dependencia federal exhorta a la población a respetar las fechas asignadas para mantener el orden.

Calendario oficial

La distribución del calendario para el periodo de registro quedó establecida de la siguiente manera para la primera y segunda semana de diciembre:

Lunes 1 y 8 de diciembre: A, B, C

Martes 2 y 9 de diciembre: D, E, F, G, H

Miércoles 3 y 10 de diciembre: I, J, K, L, M

Jueves 4 y 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábados 6 y 13 de diciembre: Todas las letras

El horario de servicio en los módulos opera de manera continua desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Las personas interesadas deben localizar la sede correspondiente a su localidad, cuya ubicación exacta se encuentra disponible para consulta en el portal oficial del gobierno federal.

Para completar el trámite de incorporación de manera exitosa, los solicitantes deben presentar la documentación obligatoria requerida por la Secretaría de Bienestar. El expediente debe incluir una Identificación oficial vigente (credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

Requisitos obligatorios

Adicionalmente, se debe entregar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de impresión reciente, el acta de nacimiento legible y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, gas, teléfono o predial). También resulta indispensable proporcionar un número telefónico de contacto, preferentemente celular, para el seguimiento del trámite.

La dependencia recomienda acudir con los documentos en original y copia. Para los casos en que la persona adulta mayor se encuentre imposibilitada para desplazarse al módulo por motivos de salud o movilidad, existe la opción de solicitar una visita domiciliaria a través de la plataforma oficial, permitiendo que el personal de la secretaría acuda directamente al hogar del beneficiario.

Este registro forma parte de la estrategia nacional para garantizar el acceso universal a los programas sociales, abarcando tanto la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que atiende a más de 13 millones de derechohabientes, como la Pensión Mujeres Bienestar. El cumplimiento del calendario escalonado asegura un proceso seguro y eficiente para todos los solicitantes.