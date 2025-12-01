La Secretaría de Bienestar abrió el periodo de incorporación para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 años, el cual concluirá el 13 de diciembre; el trámite se realiza en módulos conforme a la letra del apellido.

Este lunes 1 de diciembre inició el operativo de registro para los nuevos beneficiarios de la Pensión Bienestar de los Adultos Mayores y de la Pensión Mujeres Bienestar. El proceso de incorporación se mantendrá vigente hasta el próximo 13 de diciembre en todo el territorio nacional, según informó la autoridad federal.

Los programas sociales otorgan apoyos económicos diferenciados a los derechohabientes. La pensión universal para adultos mayores entrega un monto de $6,200 pesos bimestrales, mientras que el esquema dirigido específicamente a las mujeres ofrece $3,000 pesos cada dos meses. Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, detalló los lineamientos y la logística para quienes deseen integrarse al padrón.

La funcionaria destacó que la atención en los Módulos del Bienestar se brindará de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. Respecto a la convocatoria, Montiel Reyes declaró: "Vamos a empezar a registrar para quien ya cumplió 65, porque todos los días nuestros abuelitos cumplen 65 años y para las mujeres que cumplen 60 años a partir del día de hoy 1 de diciembre y hasta el día 13 estaremos registrando para entregarles sus recursos ya el siguiente año".

Calendario por apellido



La dependencia estableció un calendario de atención escalonado basado en la primera letra del primer apellido paterno para garantizar el orden en los módulos y evitar aglomeraciones. La distribución de las fechas quedó definida de la siguiente manera para el periodo quincenal:

Lunes 1 y 8 de diciembre: A, B, C.

Martes 2 y 9 de diciembre: D, E, F, G, H.

Miércoles 3 y 10 de diciembre: I, J, K, L, M, N.

Jueves 4 y 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R.

Viernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 6 y 13 de diciembre: Todas las letras.

Esta organización permite que los solicitantes acudan el día que les corresponde, reservando los sábados para atender a todas las letras en caso de rezago.

Documentación requerida



Los adultos mayores que cumplieron 65 años y las mujeres que alcanzaron los 60 años deben presentar su expediente completo al acudir al módulo. Los documentos solicitados son:

Identificación oficial vigente (credencial del INE, INAPAM, pasaporte o carta de identidad).

vigente (credencial del INE, INAPAM, pasaporte o carta de identidad). Clave Única de Registro de Población ( CURP ) de reciente impresión.

) de reciente impresión. Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de luz, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y casa).

La Secretaría de Bienestar contempla una opción para las personas que, por motivos de salud o falta de acompañamiento, no pueden acudir presencialmente. Los familiares pueden solicitar una visita domiciliaria a través de la página web de la dependencia o llamando a la Línea del Bienestar al 800-639-42-64. El personal de la secretaría acudirá al domicilio del solicitante para realizar el trámite correspondiente y asegurar la cobertura del programa.