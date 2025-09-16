La Patrulla Fronteriza arrestó en Cochise, Arizona, a un refugiado cubano de 32 años que intentaba ingresar ilegalmente a varias personas, incluidos dos menores.

Agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a un refugiado cubano de 32 años en el condado de Cochise, tras intentar contrabandear a varias personas a través del desierto, entre ellas dos menores no acompañados.

El jefe del sector Tucson, Sean McGoffin, detalló que el hecho ocurrió cuando los agentes detectaron un vehículo sospechoso e iniciaron una persecución.

La persecución terminó cuando los agentes desplegaron picos poncha llantas que dejaron el vehículo parcialmente inmovilizado. Algunos ocupantes huyeron hacia el desierto, pero fueron arrestados tras una breve persecución a pie.

En el operativo fueron detenidos:

Dos menores indocumentados sin acompañamiento

sin acompañamiento Un hombre adulto originario de México

originario de México Una mujer de 19 años de Ecuador

Todos fueron procesados por ingreso irregular y posteriormente expulsados del país.

Cargos contra el conductor

El detenido, quien había sido admitido legalmente como residente permanente en Estados Unidos, enfrenta cargos de contrabando de personas. De ser declarado culpable, podría recibir una condena significativa de prisión y la revocación de su estatus migratorio.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del intento de cruce.