Expertos advierten que las reformas a la Ley Antilavado obligarán a asesores inmobiliarios a investigar la procedencia de los recursos de quienes compren o renten inmuebles.

Las reformas a la Ley Antilavado obligarán a que los asesores inmobiliarios investiguen sobre los ingresos de las personas o empresas que busquen adquirir una propiedad; sin embargo, existen empresas del ramo que podrían incumplir en la ley por no contar con personal capacitado, alertaron expertos.

Jorge Rodríguez, Business Development Manager en Regcheq México, comentó que en 2012 existían algunas disposiciones en la materia, pero eran poco revisadas. Ahora, con la reforma a la ley, los asesores inmobiliarios y entidades que transaccionan con inmuebles, están obligados a investigar la procedencia de los recursos que tienen las personas a la hora de comprar o rentar un inmueble.

"Cambia ahora sobre el asesor inmobiliario o el intermediario de la transacción, como en su momento fueron los notarios. La ley está obligando a conocer al cliente, saber quién, conocer sus fuentes de ingreso.

"También tienes que hacer un análisis formal de riesgo, es decir, el modo y la forma en que se van a comprar la vivienda y los antecedentes que tengas con otras entidades" , explicó.

En este sentido, dijo que ahora, con estas nuevas investigaciones de carácter legal, los asesores inmobiliarios estarán obligados a reportar todos estos resultados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además, los asesores del ramo estarán obligados a conservar los expedientes de sus clientes durante al menos diez años y establecer políticas internas, manuales de cumplimiento y programas de capacitación.

Cuestionado sobre el tipo de actividades de compra y/o venta que se realicen fuera de marcos legales o que los recursos que se utilizan son ilícitos, Rodríguez resaltó que no existen datos ni cifras concretas sobre dichos recursos.