La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la reforma a la Ley de Amparo reducirá tiempos procesales y evitará abusos que retrasan sentencias firmes de la Corte. Aseguró que se mantiene la defensa de derechos ciudadanos, pero con un sistema judicial más ágil y expedito.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la reforma a la Ley de Amparo busca agilizar los procesos judiciales en México, al disminuir los tiempos y evitar que sentencias firmes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se retrasen por recursos repetidos.

“Se garantiza el derecho que tenemos como ciudadanos al amparo frente a actos de autoridad, sobre todo se disminuyen tiempos y características de cuando hay una sentencia firme de la Corte”, señaló la mandataria en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Sheinbaum ejemplificó que, con la norma vigente, una persona puede interponer un nuevo amparo incluso después de que la Corte emite una sentencia definitiva, lo que prolonga la ejecución del fallo.

Te puede interesar FBI propone tratar a cárteles mexicanos como terroristas; Trump respalda

La reforma, dijo, busca que este tipo de casos no se repitan, reduciendo así procesos que pueden extenderse por décadas.

“Que no tengan que pasar 20 años para resolver un caso. Que no haya personas que llevan tantos años en la cárcel y que no se sentencian porque hay amparo, sobre amparo, sobre amparo”, apuntó.

Implementación y seguimiento

La presidenta adelantó que la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, junto con Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, detallarán los cambios específicos de la iniciativa que se enmarca en la reforma más amplia al Poder Judicial.