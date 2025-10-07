El legislador advirtió que se deja en indefensión a millones de ciudadanos, trastoca más de 400 mil juicios de amparo en proceso y genera incertidumbre en las inversiones.

El senador por Sonora Iván Jaimes Archundia aseguró que la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo aprobada por Morena y aliados en el Senado de la República es un retroceso bastante peligroso para México.

Archundia dijo que limitar o negar el amparo como lo propone Morena y aliados, suprime los derechos que tienen los mexicanos para defenderse de las autoridades municipales, estatales y federales, ya que el amparo es el medio para defenderse de los abusos del poder.

El legislador advirtió que se deja en indefensión a millones de ciudadanos, trastoca más de 400 mil juicios de amparo en proceso y genera incertidumbre en las inversiones incluso con el riesgo de retiro de inversiones en bancos por falta de garantías jurídicas.

“Simplemente vengo aquí a dar mi humilde opinión de abogado de pueblo, lo digo con certeza por haber litigado en juicios de amparo y de otras materias, creo francamente lo digo así, es un retroceso bastante peligroso para México” , declaró.

Enormes riesgos en la nueva Ley de Amparo

Jaimes Archundia señaló que se limita la suspensión provisional que es un medio de defensa de los mexicanos contra los actos de todas las autoridades en el país, pero además es un riesgo gravísimo porque esto provocará una desbandada de capitales en México al no haber condiciones para la inversión que genera empleos y riqueza.

Explicó que esto provocaría que empresarios y cuentahabientes emigren a países donde los esquemas financieros garanticen mayor certeza jurídica.

“Al establecer la imposibilidad de que se otorgue la suspensión, existan riesgos de la economía nacional como es la fuga de capitales, porque cuando la gente y los empresarios se sienten en riesgo de que sus cuentas puedan ser congeladas sin motivo, sin razón lo único que va propiciar es esa fuga de capitales ”, advirtió.

Propuesta genera incertidumbre, menor liquidez en bancos y tasas de interés más altas

El senador recordó que el motivo del juicio de amparo es justamente para proteger al ciudadano contra todo acto de autoridad que vulnere o restringa la esfera jurídica del propio ciudadano.

Expresó sus preocupaciones de que jueces federales de distrito puedan actuar a discrecionalidad al momento de resolver controversias ciudadanas de interés legítimo y en otras partes en relación a la suspensión.