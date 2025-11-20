Lagarda Burgos fue distinguido este jueves en Buenos Aires con el reconocimiento 'Liderazgos Transformadores en América Latina 2025', otorgado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina y la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz.

La Cámara de Diputados de Argentina reconoció al investigador y empresario mexicano Benjamín Luis Lagarda Burgos, por su impulso a proyectos de minería social y sustentable orientados a favorecer a comunidades en situación de pobreza y a reducir los riesgos que históricamente han enfrentado los trabajadores mineros en el país.

El empresario mexicano es el primero en recibir esta distinción continental, que destaca su papel pionero en minería sustentable y su contribución al desarrollo de infraestructura con enfoque social y ambiental.

El proyecto cuenta con el respaldo del Foro Interinstitucional por el Liderazgo Transformador, del Foro Iberoamericano para el Desarrollo Humano Sostenible (Fidehus) y de diversas legislaturas federales y provinciales argentinas.