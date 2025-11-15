A través de un comunicado, la Secretaría a cargo de Rosa Icela Rodríguez manifestó su total rechazo a las acciones violentas y a cualquier provocación o acto que atente contra la vida y la integridad de las personas.

La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado en el que rechazó los actos violentos realizados por parte de algunos grupos durante la manifestación de este sábado en la Ciudad de México.

La institución, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, manifestó total rechazo a las acciones violentas y a cualquier provocación o acto que atente contra la vida y la integridad de las personas.

Además, también condenó las agresiones en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno capitalino, en las que se utilizaron artefactos explosivos de fabricación casera, cohetones, y herramientas.

“También realizaron acciones para retirar las vallas metálicas, lo que puso en riesgo la integridad de quienes se encontraban en el lugar, además de dañar gravemente el patrimonio histórico” .

La Segob reiteró el respeto a la libertad de expresión y a la libre manifestación, así como el compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de quienes participan en las expresiones públicas y de quienes transitan en el espacio público.

“Pero condena el uso de la violencia. Hacemos un llamado a privilegiar las expresiones pacíficas” , declaró.

Presidenta Sheinbaum condena violencia en manifestación

Durante un evento en Macuspana, Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la violencia suscitada en la manifestación de este sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México y destacó que es la paz la única forma de garantizar los derechos de las y los mexicanos.

“No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México, en esta manifestación. Condenamos y reprobamos la violencia. La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz. Entonces, condenamos todos los actos de violencia que se dieron hoy en la ciudad” , dijo la mandataria durante la supervisión de la obra: Ampliación carretera Macuspana-Escárcega.