Marvin Didier Barrientos, preso por tentativa de homicidio, fue localizado la noche del miércoles tras escapar un día antes del penal capitalino.

En menos de un día, autoridades de la Ciudad de México recapturaron a Marvin Didier Barrientos Flores, de 27 años, quien la noche del martes 23 de septiembre escapó del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde estaba recluido por tentativa de homicidio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el interno fue localizado y detenido la noche del miércoles en la alcaldía Magdalena Contreras gracias a trabajos de investigación y seguimiento del Sistema Penitenciario, la Policía de Proximidad y la Subsecretaría de Inteligencia.

Derivado de trabajos de investigación y de los seguimientos realizados por mis compañeros del Sistema Penitenciario, de la policía de proximidad y de la Subsecretaría de Inteligencia de la @SSC_CDMX, hace unos momentos, en @ALaMagdalenaC, fue detenido Marvin "N" quien el día de… pic.twitter.com/OBwJItUTt6 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 25, 2025

La fuga fue detectada el martes por la noche, durante el pase de lista en el centro penitenciario. La ausencia del recluso activó un protocolo de búsqueda y la Dirección General de Asuntos Internos tomó entrevistas a custodios en turno. El director del reclusorio, César Iván Pilares Viloria, y el personal de custodia involucrado fueron presentados ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Las cámaras de videovigilancia al interior y exterior del penal fueron revisadas para establecer cómo ocurrió la evasión y determinar posibles omisiones en los controles de seguridad.

Marvin Didier Barrientos había ingresado al reclusorio en febrero de este año, acusado de agredir con un cuchillo y un tubo a dos vecinos en la colonia San Bernabé Ocotepec, en la alcaldía Magdalena Contreras.

La última fuga registrada en el sistema penitenciario capitalino había ocurrido en marzo de 2023, cuando Roberto Alejandro Cámara Ovando escapó del Reclusorio Sur, donde enfrentaba un proceso por robo calificado.

MARVIN REGRESÓ TODO JODIDO, al BOTE

Así va d regreso al R Oriente, el tipo q se escapó ayer d ahí.

Está lastimado d espalda, brazos y piernas pues tuvo q brincar una barda d 5 metros para su fuga.

Agentes d @SSC_CDMX lo hallaron y detuvieron cerca d su casa.@FiscaliaCDMX indaga. pic.twitter.com/6o3aqCYY2I — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 25, 2025

Te puede interesar Abren carpeta de investigación por muerte de menor en Durango

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS