Las autoridades desempolvaron recientemente esos casos para ver si podían ser útiles en la investigación de abuso sexual infantil agravado que está vigente en contra del ex jugador, aprehendido a inicios de octubre.

Las dos carpetas de investigación que había contra Omar Bravo previo al caso que lo mantiene en prisión preventiva volvieron a ser archivadas.

El Fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, dijo hoy que en su momento se abrieron por motivos distintos al actual y que no hay razón para ser reactivadas.

"Son dos carpetas que ya se encuentran archivadas, la primera de ellas fue de una denuncia que se presentó en el 2003, que tiene que ver más bien con un tema de paternidad. Al final de cuentas, se resolvió en su momento que no había delito que perseguir y se archivó" , dijo el funcionario.

"Hubo otra que se presentó precisamente en este año (en febrero), sin embargo, de los hechos que denunciaban no se advierte de momento delito alguno" .

El Fiscal declinó explicar el tipo de acto que se denunció a inicios de 2025 bajo el argumento de que la persona que la interpuso pidió explícitamente que no se hiciera público el motivo.

Sobre la indagatoria más reciente comentó que la defensa no ha interpuesto el recurso de apelación ni algún amparo respecto al auto de vinculación a proceso al que quedó sujeto el imputado.

"Ahorita estamos en la etapa de investigación complementaria, se dio un mes para concluir esta parte y ellos (los abogados) ofrecieron algunos datos de prueba que se están solicitando" .

Por su parte el titular de la Coordinación General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón, dijo que hasta ahora no ha habido inconvenientes en la prisión relacionados con Omar.