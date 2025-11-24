Tras seis meses del accidente que dejó dos tripulantes muertos y decenas de heridos en Nueva York, el Buque Escuela Cuauhtémoc reapareció en Veracruz, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su recibimiento y reconoció la entereza de los cadetes.

Seis meses después del accidente que costó la vida a dos jóvenes tripulantes y dejó decenas de heridos en Nueva York, el Buque Escuela Cuauhtémoc reapareció este domingo en aguas mexicanas durante la conmemoración del Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar y la Tierra, realizada en el puerto de Veracruz.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia en el fuerte de San Juan de Ulúa, donde recibió al velero insignia de la Secretaría de Marina (Semar). Su arribo marcó también el cierre del Crucero de Instrucción 'Consolidación de la Independencia de México 2025'.

En su discurso, Sheinbaum destacó la fortaleza mostrada por los cadetes tras el accidente del 17 de mayo en el río Este, donde el buque impactó contra el puente de Brooklyn durante maniobras de salida. La tragedia provocó la muerte de la cadete América Yamilet Sánchez y del marino Adal Jair Marcos.

"Han demostrado, frente a la dificultad, amor a la patria, a sus familias y a sus compañeros" , dijo la mandataria, quien subrayó que la memoria de los jóvenes "permanece en el corazón del pueblo de México" .

El capitán Víctor Hugo Molina, comandante del Cuauhtémoc, ofreció un parte detallado del crucero y de las reparaciones realizadas en Estados Unidos. Recordó que, además de los dos fallecidos, el hecho dejó 19 heridos que fueron atendidos en hospitales neoyorquinos.

El oficial explicó que la reparación del velero representó "un reto mayor" y fue posible gracias al trabajo conjunto entre astilleros navales, especialistas mexicanos y personal técnico de la Semar. Las labores concluyeron en septiembre, permitiendo que el buque retomara operaciones el 4 de octubre con 166 cadetes a bordo.

En los 29 días posteriores, el Cuauhtémoc navegó más de 4 mil millas náuticas rumbo a Cozumel, Progreso y finalmente Veracruz, donde fue recibido entre honores y miles de visitantes. Actualmente transporta 272 tripulantes, incluidos 65 mujeres de mar.

La presidenta subió por primera vez al buque durante este evento, un hecho destacado por la tripulación como un precedente histórico.

"Este buque se viste de gala al recibirla" , expresó el capitán Molina.